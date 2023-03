Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com alla fine dell’ultima assemblea di Lega: "Come tutte, è stata un’assemblea sterile. Si decide poco, l'incontro sancisce come sempre una grande fratture tra grandi e piccole. Bisogna avere una linea strategica per i nuovi diritti e per cercare di trovare una coesione".







NODI - "L’accordo manca sui diritti, sull’approccio, sulla metodologia e sulla capacità di rinnovare, si è molto rissosi".



FONDI - "Abbiamo tante linee differenti, io sono propenso all’apertura a specialisti. Se noi non siamo capaci, è meglio che venga qualcuno a creare valore, per noi e per loro".



IDEE - "Sky Sport? A me sembra una bufala".



MILAN - "Per stasera siamo fiduciosi".