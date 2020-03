. Allo stesso tempo, senza sosta. Perché sembra ieri quell'ultima ora di mercato in cui fa di tutto pur di andare al: realizza il desiderio di giocare nella squadra per cui ha sempre tifato, ringrazia e declina la proposta del Tottenham di José Mourinho pur di raggiungere Old Trafford, il sogno doveva diventare realtà.: cori per lui, un ambientamento velocissimo in quella Premier che conosceva e poi... i gol. Sì, perché- Una rete fantastica segnata ieri agli ottavi di Europa League contro il Lask vale gli applausi di Ole Solskjaer e di tutto il popolo del Manchester United; è già il, Ighalo risponde presente appena viene chiamato in causa. Gioca per la squadra, vede la porta, è sempre umile e sorridente. Uno di quelli che piacciono agli allenatori, ai compagni, ai tifosi: a tutti. Pensare che l'agente Patrick Bastianelli lo aveva, quando la ricerca dell'attaccante si è complicata una volta sfumato l'affare Giroud. Niente di fatto, Ighalo allo United è felicissimo e ora. Prende sempre più le sembianze di una splendida realtà: ci ha messo solo un mese e mezzo per conquistare il suo sogno, amarlo e farsi amare. 'Viva Ighalo', Old Trafford non canta per chiunque...