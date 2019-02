Non ha ancora compiuto 17 anni ma il suo talento è così evidente che Mark van Bommel ha ritenuto opportuno non esitare ulteriormente.con la maglia del PSV, al 66’, sostituendo un ragazzo interessante come Steven Bergwijn. La partita è finita 5-0 in favore per i padroni di casa, che hanno battuto agevolmente il Fortuna Sittard, segnando gli ultimi due gol proprio dopo l’ingresso in campo di Ihattaren.In Italia c’è l’Inter che lo segue da molto tempo.finita con trionfo degli olandesi, dove Ihattaren ha affrontato avversari di 2 o 3 anni più grandi di lui, ovviamente ben figurando. La società di corso Vittorio Emanuele raccoglie informazioni, ma la concorrenza è di quelle agguerritissime.Su Mohammed Ihattaren, stellina classe 2002 del PSV,Una crescita che Mark van Bommel non ha alcuna intenzione di arrestare, anzi. Sarà una battaglia serrata, vincerà chi si muoverà più in fretta e con maggiore convinzione.Suning valuta l’investimento e in passato ha dimostrato di sapere essere lesta sui giovani di talento che potrebbero segnare il futuro del club.