Iil Napoli di Conte prende forma: ecco i due primi eventuali nomi per gli azzurri

un' ora fa



Prima Manna, poi Conte? L'equazione fa sognare i tifosi del Napoli che, dopo aver conosciuto il nome del sempre più probabile prossimo ds del club, brancolano ancora nel buio per quello dell'allenatore. Italiano piace e resta in pole position, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, il sogno di De Laurentiis resta Antonio Conte.



I NOMI - I contatti col leccese sono frequenti e le proposte per farlo arrivare ai piedi del Vesuvio pure. L'ingaggio da oltre sei milioni di euro non spaventa il patron che con l'allenatore avrebbe anche già parlato di potenziali acquisti per convincerlo. Si tratta di fedelissimi dell'ex Inter e Juve come Romelu Lukaku e Dejan Kulusevski. Se il primo è in prestito dal Chelsea alla Roma e tra un paio di mesi tornerà a Londra, il secondo invece è del Tottenham ma con Postecoglou fatica a trovare continuità e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A.