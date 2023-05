Un’idea nata dal Congresso della Seconda Internazionale per ridurre la giornata lavorativa ad 8 ore. La scelta della data non fu casuale ma richiamò quanto successo nei primi giorni del mese nel 1886 a Chicago, dove un raduno di lavoratori ed attivisti, tenutosi a supporto dei lavoratori in sciopero, si trasformò in una vera e propria tragedia.. Prima di allora, i transalpini avevano semplicemente partecipato alle Olimpiadi con una compagine ufficiosa, oltre a varie amichevoli sempre non ufficiali. Ma in quel giorno, in quel di Bruxelles, la Francia affrontò il Belgio. La partita fu ospitata dal Vivier d’Oie di Uccle – municipio della città belga – costruito solo due anni prima e che poteva ospitare all’epoca ben 1000 tifosi. Una struttura senza precedenti per quei giorni.: vantaggio belga con Quéritet, poi Mesnier e Royet ribaltarono il match prima dell’intervallo. Nuova risposta belga sempre con Quéritet e poi con Destrebecq ed infine la rete del definitivo pareggio siglata da Cypres. Un match entusiasmante, frutto dell’arte offensiva del calcio di allora.In quella prima partita ufficiale fra due stati sovrani d’Europa, ci fu l’opportunità per i pioneri ed i dirigenti del calcio di un tempo di incontrarsi e pianificare il futuro del mondo del pallone, ragionando sull’organizzazione da dare al calcio., riprendendo l’idea del 1902 del segretario nazionale della federazione calcistica olandese, Carl Wilhem Hirschmann. Infatti, poche settimane dopo quel match,I membri fondatori furono le associazioni nazionali di: Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera. Ma quello stesso giorno l’associazione di calcio tedesca comunicò la sua intenzione di unirsi alla neonata organizzazione. L’organizzazione si espanse pochi anni dopo oltre l’Europa con l’affiliazione del Sud Africa, nel 1909, dell’Argentina, nel 1912, di Canada e Cile, nel 1913, e degli Stati Uniti, nel 1914.