, il rinnovo è una telenovela che non vede ancora la fine nonostante la reciproca volontà di prolungare il contratto e proseguire insieme il cammino. Pesano le 'cose da sistemare' citate dall'attaccante portoghese, su tutte la vicenda dellada cui si svincolò nel 2018 prima di firmare con il Lille, un caso che inevitabilmente incide anche sulle condizioni economiche del nuovo contratto (il Diavolo mette sul piatto un) e di eventuali bonus alla firma. Un caso che, peraltro, sembra ben lontano dalla chiusura.- La novità la lancia Record.pt e riguarda proprio l'importo che lo Sporting deve ricevere per la vicenda.(Dispute Resolution Chamber) che aveva il compito di definire la cifra prima di rinviare il caso al(Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna, in Svizzera), l'organo che avrà l'ultima parola sul caso., si legge nella traduzione di MilanNews.it, ha lasciato tutto come prima:. A seguito di questa decisione,che, nel febbraio 2022 (e ancora in ottobre), ha considerato il, status che permette al club di Lisbona di andare anche dalla società francese per la riscossione del debito. Questo dettaglio rappresenta la vittoria più importante dello Sporting nel contenzioso, perché rende più semplice raggiungere gli importi coinvolti nell'affare rispetto a uno scenario con Leao unico destinatario della sentenza. La palla torna al TAS, ma questo non anticipa la fine della vicenda.- Nonostante la decisione della FIFA non lega quanto garantito in precedenza dal TAD,, evidenzia Record,, quando il giocatore ha rescisso unilateralmente il proprio contratto in occasione dell'attacco ultras al centro sportivo dei portoghesi. Non finisce qui però, perché, per un braccio di ferro che si presenta ancora lungo. Cosa succede ora? Il tema del debito con lo Sporting è più che mai sulle spalle del Lille, ma la vicenda come detto continua a incidere sul futuro di Leao, tra la trattativa per il rinnovo del contratto con i rossoneri (attualmente in scadenza al 2024) e un possibile trasferimento milionario in estate. Nel corso delle settimane si sono rincorse anche speculazioni su un possibile accordo extragiudiziale, uno scenario in cui una parte del bonus d'ingaggio o un trasferimento futuro potrebbero servire a saldare l'importo. Tuttavia, co-solidale per il pagamento in base al diritto sportivo internazionale, per il quale il club di Lisbona dispone di mezzi maggiori e migliori per l'esecuzioni rispetto al giocatore. La priorità dello Sporting è mantenere la somma al di sopra dei 16,5 milioni di euro più interessi indicati dal TAD portoghese e confermati dalla DRC della FIFA. Presto il ricorso al TAS, la storia continua.