Contro il Cluj andrà in scena il ballo dei debuttanti. In casa Lazio Inzaghi ha già in testa la formazione che affronterà la prima giornata di Europa League in Romania. Una trasferta ostica, dopo la sconfitta patita domenica scorsa contro la Spal. E Inzaghi vuole affidarsi a qualche volto nuovo.



ESPERIENZA EUROPEA - Per qualcuno sarà debutto: per Jony e Lazzari sarà la prima notte europea. In avanti potrebbe esordire anche l'ex Liverpool Adekanye, considerando che è l'unica alternativa a Caicedo. Immobile è rimasto a Roma, mentre scenderà in campo Valon Berisha, alla sua prima presenza, con il debutto da titolari di Vavro e Bastos. Il ballo dei debutti e delle prime, per dimenticare la Spal.