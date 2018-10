Un riscatto 'a occhi chiusi'. Poi la 10. Poi il gol. Infine, il primato. Bella la storia di José Machin, ancora di più il capitolo nella terra dei 'forti e gentili', quell'Abruzzo che ha visto esplodere talenti infiniti. Il centrocampista offensivo della Guinea Equatoriale, ma di origini spagnole, a Pescara ha trovato la giusta fiducia per costruirsi presente e futuro: arrivato lo scorso gennaio dalla Roma, dopo i primi mesi a Brescia, Machin ha conquistato subito tutti, soprattutto Bepi Pillon, che sul suo numero 10 ha puntato a occhi chiusi. Come il Delfino in estate...



RINNOVO? - Sì, perché c'era l'obbligo di riscatto in caso di Serie A, ma il Pescara, la scorsa stagione, si è salvato all'ultimo, con la A ben lontana. E Machin? E' rimasto, perché la società abruzzese ha deciso di investire 1,5 milioni di euro per trattenere il classe '96 con sé. E ora, col contratto in scadenza nel 2020, sta trattando il prolungamento per un ulteriore stagione con il suo agente, quel Donato Di Campli arrivato in estate.



E LA A? - Tecnica e calcio verticale, qualità e costruzione: cresciuto con i dettami del calcio spagnolo, passato dalla Cantera del Barcellona, dal vivaio del Malaga, in Italia è arrivato grazie alla Roma nel 2015, con la quale vince il campionato Primavera. Poi il classico girovagare: Trapani, Lugano, Brescia. E infine Pescara, l'Abruzzo, la terra 'forte e gentile', la terra che sta facendo bene al talento di José Machin: oggi il primo gol stagione con il Benevento, il gol del 2-1, il gol della vittoria e del primato solitario in classifica, meglio del Verona. Seguito in Serie A da diversi club, ora la Serie A la vuole conquistare con il Delfino.