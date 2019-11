Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno conquistato il cuore dei tifosi dell'Inter che dalla coppia d'oro dell'attacco nerazzurro si aspettano ormai faville ad ogni partita, in ogni uscita stagionale. La gara di Champions League contro lo Slavia Praga ha dato immensa fiducia ai tifosi in vista del possibile passaggio del turno con l'ultima gara contro il Barcellona che diventa ora fondamentale, ma che mette l'Inter nelle condizioni di essere padrona del proprio destino.



TUTTO ESAURITO - Secondo quanto riportato da Tuttosport c'è così tanta euforia attorno al club nerazzurro che San Siro in vista della sfida contro il Barcellona sta diventando "piccolo". La caccia al biglietto è partita da tempo e si andrà quasi sicuramente verso il tutto esaurito per la sfida più importante di questa prima parte di stagione. Il Barcellona arriverà a Milano già certa del primo posto nel girone, ma servirà comunque una prestazione monstre degli uomini di Antonio Conte per superare il turno con una vittoria.



A MILANO PER LAUTARO - Il viaggio del Barcellona a Milano avrà però anche una doppia valenza e riaprirà tematiche importanti di mercato. Tanti sono i giocatori del club catalano che piacciono all'Inter (uno su tutti Vidal, vero pallino di Conte), ma fra gli estimatori di Lautaro Martinez ci anche e soprattutto i blaugrana con Leo Messi in prima fila. Secondo il Corriere dello Sport non è previsto al momento un viaggio dell'agente del Toro a Milano per il match, ma sicuramente l'attuale situazione contrattuale da un lato non soddisfa economicamente Lautaro, dall'altro lascia aperto un grande spiraglio per il Barcellona, che ritiene abbordabile la clausola da 110 milioni presente nel suo contratto.



RINNOVO - L'inter dal canto suo non ha fretta di sedersi attorno a un tavolo a trattare. La clausola vale solo per l'estate e si sta spingendo sul freno sia dal punto di vista delle tempistiche che per le richieste economiche del giocatore che vorrebbe raddoppiare l'ingaggio. La proposta dei nerazzurri, finora, non supera i 3,5 milioni (rispetto ai 2,5 attuali), mentre a Barcellona, con l'incoronamento di Messi, a Lautaro non farebbero fatica a garantire i 5 milioni chiesti dall'agente. Per una sfida che vale doppio. La Lautaro mania è già scoppiata, anche a Barcellona.