Il Barcellona è a un passo da Antoine Griezmann. L'attaccante francese è il grande obiettivo per la prossima estate di mercato dei blaugrana, che hanno deciso di pagare la clausola rescissoria che lega il classe '91 all'Atletico Madrid. Fino al 30 giugno il suo valore è di 200 milioni di euro, mentre dal primo luglio - quando la pagherà il Barça - si dimezzerà, scendendo a 100 milioni.



DECISIONE PRESA - A lanciare quest'indiscrezione è la radio Cadena Cope, secondo cui il Barcellona avrebbe anche già informato i Colchoneros dell'intenzione di pagare la clausola. Questo pomeriggio c'è stato un incontro tra lo stesso Griezmann ed Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico, durante il quale il francese ha confermato la volontà di partire a fine stagione e unirsi a Messi e compagni. Dopo la MSN, Barcellona si prepara ad accogliere la MSG.



LA RABBIA DELL'ATLETICO - Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell'Atletico Madrid, ha diffuso un comunicato ufficiale in cui attacca apertamente il Barcellona: "Siamo stufi del comportamento del Barcellona. Penso che sia un'assoluta mancanza di rispetto verso l'Atletico Madrid e i suoi tifosi il fatto che un presidente, un giocatore e un dirigente dello stesso club parlino come fanno loro di un giocatore sotto contratto per un'altra società a pochi gioni dalla finale di una competizione europea. La posizione dell'Atletico al riguardo è molto chiara ed è stata resa pubblica in numerose occasioni: non abbiamo mai trattato la cessione di Griezmann e non abbiamo nessuna intenzione di farlo ora. Personalmente ho manifestato alcuni mesi fa al presidente del Barcellona che il giocatore non è in vendita e non lo venderemo. Allo stesso modo, gli ho fatto notare che il suo comportamento inappropriato era contratio all'integrità della competizione, visto che durante la stagione siamo stati diretti concorrenti del Barcellona per il titolo della Liga. Gli ho anche detto che se il giocatore eserciterà il suo diritto di rescissione come conseguenza della pressione esercitata durante tutta questa stagione, l'Atletico Madrid denuncerà il Barcellona alle autorità competenti e chiederà i danni per il suo comportamento inappropriato".