El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

. L'allenatore del Barcellona era in bilico già da tempo, il ko nel Clasico contro il Real Madrid ha compromesso ancora di più la sua posizione e il gol di Radamel Falcao ha dato il colpo definitivo. Koeman è esonerato, come riporta una nota ufficiale del club spagnolo: "L'FC Barcelona ha licenziato Ronald Koeman come allenatore della prima squadra stasera".- Secondo il quotidiano Sport, la separazione definitiva sarebbe arrivata, organizzato poco dopo la sconfitta decisiva contro il Rayo Vallecano.- Per sostituire l'allenatore olandese la dirigenza sta valutando diversi profili, tra i quali il favorito è l'ex centrocampista, attualmente sulla panchina dell'Al-Sadd in Qatar. Tra le idee, c'è anche l'italiano