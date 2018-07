Secondo il Mundo Deportivo, Adrien Rabiot resta il primo obiettivo del Barcellona per il centrocampo. Tuttavia il club catalano non ha intenzione di sprecare tutto il mercato per cercare di convincere il Paris Saint Germain a cedere il giocatore in scadenza nel 2019. Pertanto se non si troverà un accordo nelle prossime settimane, il Barcellona abbandonerà questa trattativa.