Il momento no dal punto di vista economico dell'Inter e le difficoltà che sta soffrendo la proprietà cinese dei nerazzurri in questa era post-covid non sono le uniche in giro per l'Europa. Anche il Barcellona, infatti, sta attraversando un altrettanto serio momento di crisi economico-finanziaria al punto che, proprio come la proprietà nerazzurra, ha dato mandato a Goldman Sachs di vendere pacchetti azionari del club allo scopo di ottenere liquidità.



La notizia arriva da Bloomberg che sottolinea come il club blaugrana, per ora, non abbia voluto commentare la notizia e i documenti che sono stati visionati. Sostanzialmente il Barcellona ha subito una forte contrazione dei ricavi, ha già ricevuto un super prestito dalle banche e, per far fronte ad una sostanziale assenza di liquidità di cassa board direttivo del club catalano ha dato mandato agli advisor di provare a piazzare quote e azioni del club.



Il debito è infatti raddoppiato arrivando a quota 488 milioni di euro e il club ha anche registrato un calo delle entrate di oltre 200 milioni di euro nel 2020. Quello che è stato messo in atto, va sottolineato, non è per ora un percorso di vendita della maggioranza del club, ma si tratta semplicemente della ricerca di partner o di nuovi soci, che possano contribuire nell'immeditato alle esigenze di cassa.