. L'attaccante argentino dell'Inter resta uno nomi caldi in vista della prossima stagione, con i blaugrana alla ricerca da diverse settimane della formula giusta per convincere Antonio Conte a privarsi di un attaccante cresciuto a livello esponenziale durante la sua gestione., questo è il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto in scadenza a giugno 2023;dell'RB Lipsia., dal punto di vista economico (è pronto per lui un ingaggio decisamente più alto degli attuali 3 milioni percepiti) e sportivo - giocherebbe al fianco di Leo Messi - ma al momento, queste sono le condizioni messe sul tavolo dall'Inter, un tetto che i blaugrana - che offrono gli "esodati"- non hanno ancora raggiunto.- Una trattativa non semplice, considerando che il Barça deve anche preoccuparsi di fare cassa prima di comprare e che l'emergenza coronavirus ne ha creata una altrettanto importante sotto il profilo economico, destinata a modificare le dinamiche del calciomercato. E senza dimenticare cheper i loro dipendenti (ERTE) - come i catalani -avendo chiesto fondamentalmente soldi pubblici per andare avanti.