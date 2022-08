Ilcontinua a muoversi sul mercato ed è la squadra europea ad aver speso di più, per il momento nella finestra estiva. Tanti colpi piazzati, dai parametri zeroai grandi acquisti, passando per i rinnovi di. Il nodo è sempre lo stesso, i limiti imposti dal Fair Play Finanziario della Liga. Un problema che la recente vendita del 25% dei diritti tv a Sixth Street e la vendita del 24,5% di Barça Studios a Socios.com sembrava aver risolto.- La prima mossa, rivela TV3, sarebbe un altro intervento relativo a Barça Studios., in un'operazione identica a quella della scorsa settimana. Tre offerte sul tavolo: una di, un'altra dell'azienda israelianae una terza di cui non viene svelato il nome. Così facendo, il Barcellona potrebbe aiutare a risolvere il problema tesseramenti e aprire la porta a nuovi innesti, concome priorità di Xavi ecome sogno.- L'altra strada riguarda un nuovo taglio agli ingaggi. Questo può arrivare grazie a qualche partenza illustre,sono i principali indiziati mentre è ancora incerto il futuro, ma non solo:. La notizia lanciata nella notte da Gerard Romero ha trovato conferma in Mundo Deportivo: al rientro dalla tournée negli USA,per favorire l'iscrizione dei nuovi acquisti; senza questo taglio, si legge, i blaugrana avrebbero seri problemi nell'impresa. Tanti acquisti, ma nessuno tesserato: i guai per il Barcellona non sono finiti.