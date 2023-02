Il Barcellona sta osservando molto attentamente le prestazioni di Dest e Umtiti, due calciatori di proprietà degli spagnoli in prestito in Italia, rispettivamente a Milan e Lecce. Il terzino non sta ben figurando con i rossoneri, scrive il Mundo Deportivo, ed è assai probabile un nuovo prestito: basse le chance di una permanenza in Catalogna. Più dubbi invece su quanto accadrà per il centrale: se ne parlerà meglio a fine stagione.