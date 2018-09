L’addio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain continua a far discutere anche ad un anno di distanza. Perché? Perché secondo quando riportato da Ser Catalunya il club catalano ha pagato ad un proprio dipendente 6,6 milioni di euro proprio per la cessione della stella brasiliana.



LA CLAUSOLA - Secondo la radio catalanta il Barcellona si è vista costretta a pagare il 3% del prezzo di vendita del calciatore ad André Cury che, oltre a essere un dipendente del Barcellona, è anche un uomo di fiducia del padre di Neymar che – al momento dell’arrivo del figlio in blaugrana inserì nel contratto questa particolare clausola.

LA SMENTITA - Una fonte interna al club catalano è stata però raggiunta nel corso della serata da Mundo Deportivo e ha ribadito come nessuna clausola sia stata pagata nè sarà pagata al signor Cury per l'addio di Neymar: "Non abbiamo pagato niente ne abbiamo intenzione di farlo", assicurano dall'interno del Barcellona.