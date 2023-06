Il Barcellona non chiuderà il colpo Brozovic, ma è comunque attivissimo sul mercato ed è piombato con forza sul talento del Fenerbahce e obiettivo di mercato del Milan, Arda Guler. Classe 2005, ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro e secondo la stampa spagnola il club catalano agevolerebbe la formazione turca lasciandolo in prestito in Turchia per un'altra stagione.