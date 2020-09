Piace molto a Ronald Koeman, e la stampa catalana oggi lo indica come obiettivo prioritario del Barcellona per l'attacco. Stiamo parlando di Memphis Depay, classe 1994 olandese che l'ultima stagione ha rilanciato in chiave 'top club', dopo le brillanti prestazioni con il Lione in Champions League. In scadenza di contratto nel 2021, Depay potrebbe essere ceduto a un buon prezzo, non oltre i 40 milioni di euro.



NIENTE LAUTARO? - L'eventuale acquisto di Depay da parte del Barça allontanerebbe dai blaugrana Lautaro Martinez, che fino a qualche mese fa (prima della caldissima estate del Barcellona, con l'8-2 subito dal Bayern, il cambio in panchina e il caso Messi) era ritenuto l'obiettivo principale per questa sessione di mercato. Il prezzo più conveniente (40 milioni a fronte degli 80 richiesti dall'Inter per il Toro), oltre all'apprezzamento da parte di Koeman, farebbero in questo momento propendere la dirigenza culé più per l'ex Psv e Manchester United che non per l'ex Racing Club.



IL RINNOVO - E Lautaro? A quel punto probabilmente resterebbe all'Inter, dove inizierebbe (a mercato finito, perché oggi non sarebbe la priorità) una trattativa per il rinnovo del suo contratto, che l'Inter vorrebbe questa volta senza clausola di rescissione.