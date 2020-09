Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di oggi, sabato 5 settembre 2020, provenienti dall'estero.





Il Siviglia ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo al Paris Saint Germain del portiere Sergio Rico, che ha già disputato l'ultima stagione in Francia con la formula del prestito.



Secondo quanto riferisce la stampa inglese, l'Arsenal ha proposto all'Atletico Madrid i cartellini del centrocampista Mateo Guendouzi e dell'attaccante Alexandre Lacazette per arrivare al calciatore ghanese dei colchoneros Thomas Partey.



Secondo l'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderòn, i blancos potrebbero decidere di risolvere il contratto dell'attaccante gallese Gareth Bale, che non rientra da tempo nei piani del tecnico Zinedine Zidane. L'ex Tottenham non ha escluso la possibilità di un ritorno nel campionato inglese.



Nonostante i rumors e le ripetute dichiarazioni dei protagonisti nelle passate settimane, il centrocampista Thiago Alcantara resta ad oggi ancora un calciatore del Bayern Monaco. Il suo passaggio al Liverpool, il club che ha effettuato i sondaggi più concreti, non si è ancora sbloccato. "Il Bayern è la mia casa e sono felice di essere qui", ha dichiarato alla ZDF.