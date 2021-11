Il Espn fa un nuovo nome per l'attacco del Barcellona: Timo Werner. La punta tedesca sta trovando sempre meno spazio nel Chelsea, dopo l'arrivo di Lukaku, e Tuchel non sembra prenderlo sempre in considerazione. Il calciatore vuole giocare con maggiore continuità per non perdere la nazionale e i Blaugrana vogliono puntare su questo aspetto per convincere i Blues a cederlo già a gennaio.