Il nome di André Gomes torna in orbita Napoli. Secondo Sport, Ernesto Valverde avrebbe già dato il via libera alla cessione del centrocampista portoghese, ma per ora si registrano soltanto offerte di prestito. Napoli, Everton e Lazio le squadre interessate, col Barça che chiede 25 milioni di euro per il cartellino.