Il Barcellona starebbe seguendo con grande interesse Karim Adeyemi per gennaio, come riporta Sport. Il 19enne talento tedesco di origine nigeriane del Red Bull Salisburgo si è messo in grande luce già la scorsa stagione e quest'anno sta ancora stupendo segnando 15 gol in 22 presenze. Ai catalani piace molto perché il ragazzo è versatile e può coprire tutti i ruoli in attacco.