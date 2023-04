Olandese di nascita ma cresciuto nel settore giovanile del Malaga,è il nuovo che avanza nella Juventus. Domani il talento classe 2005 compirà 18 anni e presto arriverà anche il regalo più atteso ovvero il rinnovo del contratto con la Vecchia Signora. L’accordo è stato trovato su base quadriennale, l’annuncio ufficiale è atteso a giorni.quest’anno tra Primavera e Next Gen. Una grande intuizione della coppia Tognozzi-Manna che lo avevano individuato dopo un lungo lavoro di scouting e portato alla Juve la scorsa estate.- C’è grande soddisfazione in casa Juve per aver raggiunto un accordo con Huijsen.Allegri lo osserva da mesi e aspetta solo il momento giusto per farlo salire tra i grandi.