Dopo l'esonero di Ronald Koeman. L'ex numero 6 blaugrana ha iniziato la carriera da allenatore due anni fa in Qatar alla guida dell'Al-Sadd, e secondo la società spagnola rappresenterebbe il profilo ideale per ripartire dopo il lavoro di Koeman. Un 'ragazzo' cresciuto in casa, come Luis Enrique, Guardiola e prima ancora Rijkaard., ma tutti gli sforzi verranno fatti per riportare Xavi a Barcellona.- Per convincere l'Al-Sadd a liberare l'allenatore,. Non ci sarà invece il presidente Laporta, che sarà collegato telefonicamente dopo aver scelto di rimanere in Catalogna. Nel contratto di Xavi rinnovato a giugno scorso c'è una clausola rescissoria di cinque milioni sotto alla quale l'Al-Sadd non intende scendere per liberare l'allenatore.- Il grande sogno del club sarebbe stato un ritorno di Luis Enrique: impossibile. Per questo,, che piace molto a Laporta e ha una mentalità che rispecchia quella del cub, ma a convincere poco è la poca esperienza in panchina dell'ex centrocampista bresciano. Il Barça è convinto a fare all in su Xavi, per riportare 'a casa' uno dei suoi campioni.