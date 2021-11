La visita del Barcellona per provare a convincere l'Al Sadd a libearlo è un chiaro segnale che Xavi Hernandez è il candidato unico del club catalano per prendere il posto in panchina dopo l'esonero di Ronald Koeman.



Finora l'ex centrocampista catalano non si era mai sbilanciato, ma questa sera ha preso parola per spingere l'Al Sadd a liberarlo: “Io e il Barcellona stiamo parlando. Sono fiducioso, ma dobbiamo prima trovare un accordo. Spero che la soluzione possa arrivare in tempi brevi. Che il Barcellona sia arrivato fino a qui solo per me è spettacolare, ma lo sanno tutti: i club devono trovare un accordo".