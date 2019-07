Il Barcellona ha puntato Junior Firpo. L'esterno classe '96, l'anno scorso nel mirino del Torino, ha fatto una stagione positiva con la maglia del Betis Siviglia chiusa con la vittoria dell'Europeo Under 21 con la Spagna. Occhio agli scheletri nell'armadio di Firpo però, perché in Spagna hanno trovato dei suoi vecchi tweet di quando aveva 15 anni e insultava Leo Messi.



IL MOTIVO - Il giocatore, in un'intervista al Mundo Deportivo, si è giustificato dicendo che il suo migliore amico tifava per il Barça e Leo era il suo idolo, quindi Firpo scriveva quelle cose per farlo arrabbiare: "Cose da ragazzi che si fanno a quell'età - ha detto il giocatore - quando non ti conosce nessuno e non pensi all'eventuale impatto che possono avere più avanti. Ma se devo scusarmi lo faccio senza problemi".