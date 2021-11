Il Barcellona è pronto a prendere subito Ziyech del Chelsea. Come riporta Sport, i blaugrana vorrebbero chiudere subito per l'esterno marocchino ex Ajax. La formula, come sottolinea il giornale spagnolo, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto per un affare complessivo da 40 milioni di euro. La dirigenza dl Barcellona aspetta solo l'ok di Xavi, in quel caso Ziyech potrebbe diventare il primo colpo del mercato invernale. L'esterno è anche seguito dal Milan come possibile rinforzo per gennaio.