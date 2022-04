Il Bari la butta là per Zlatan Ibrahimovic. Toni bonari, risate a non finire, ma si sa, da cosa nasce cosa e alcune storie nascono proprio così. Già ieri il presidente dei Galletti Luigi De Laurentiis aveva detto al Corriere dello Sport: "Ibra mi diverte da morire. Un personaggio a parte, grande comunicazione, potente, irriverente. Portarlo a Bari a 41 anni? Perché no!". Oggi, a rincarare la dose ci ha pensato l'allenatore della squadra vincitrice del girone C di Serie C, Michele Mignani, in conferenza stampa prima dell'ultima gara in calendario contro il Palermo: "Ibra? Farò una chiamata a Pioli per capire come gestirlo".