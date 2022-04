È stato, però, anche l'anno zero, quello della rinascita, perché il 9 agosto subentrava la famiglia De Laurentiis con l'obiettivo di ripetere nuovamente il capolavoro ottenuto con il Napoli. Ripartire dalla Serie D non era affatto semplice, ma c'è stata immediatamente la risalita e domenica è arrivata la festa tanto attesa, il Bari con la vittoria in casa del Latina ha conquistatocon tre giornate di anticipo.figlio del presidente del Napoli, Aurelio, che ha potuto gioire con i tifosi.– Adesso però arriva la nota dolente,Già, perché la famiglia De Laurentiis dovrà prendere una decisione e non potrà continuare a guidare sia il Napoli che il Bari.prima dell’inizio della stagione 2024/25. Non si potrà ripetere un Lazio-Salernitana bis, bisognerà effettuare il passaggio entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali.– Riguardo questo caso ne parla in particolare l’articolo 16 bis NOIF:Qualora, a seguito del passaggio di una società del settore dilettantistico al settore professionistico, si incorre nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. L’inosservanza del termine in cui al comma 2 comporta la decadenza della filiazione della società proveniente dal settore dilettantistico".– La famiglia De Laurentiis adesso vuole prendere tempo, perché l’idea di abbandonare il Bari o il Napoli non entusiasma troppo – in quanto è stato costruito qualcosa di importante – ed. Difficilmente ci sarà un cambio di rotta e così bisognerà decidere chi vendere quanto prima. Luigi De Laurentiis nel frattempo si gode la presidenza a Bari e con grande entusiasmo continuerà anche il prossimo anno in Puglia. C’è uno scenario che potrebbe però anticipare i tempi:Non si risolvesse la questione, non ci sarebbe l’iscrizione per la società che è stata acquistata per ultima. Ovvero il Bari. Difficile accadrà, una soluzione chiaramente si troverà. Da un lato, visto l’enorme valore che ha raggiunto il Napoli, sotto il punto di vista economico converrebbe una cessione del club partenopeo. Ma c’è un percorso da continuare e un’eredità che potrebbe essere raccolta.