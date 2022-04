Il fallimento, la discesa in Serie D - vinta al primo tentativo - poi tre lunghe stagioni prima di tornare in quella Serie B lasciata l’ultima volta con i playoff del 2017-18. È questa la parabola del Bari, tornato matematicamente tra i cadetti con quattro giornate di anticipo grazie al successo ottenuto di misura nella trasferta di Latina. La società di Luigi De Laurentiis però non si vuole fermare qui ed è già al lavoro per realizzare il sogno più grande: il ritorno in Serie A da cui manca dal 2010-11. Per i betting analyst il sogno è possibile e vedere i pugliesi in massima serie entro giugno 2024 vale 10 volte la posta, un’impresa sicuramente non facile vista la difficoltà di un campionato come la B, ma per una piazza storica che è riuscita a portare oltre 20 mila persone in una gara di Serie C, nulla è precluso.