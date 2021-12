Il Bayern Monaco non è convito di voler offrire la cifra richiesta da Robert Lewandowski per farlo rimanere in Baviera, scrive Bild. Nel frattempo, l'agente del 33enne attaccante polacco, Pini Zahavi, avrebbe confidato che è molto arrabbiato di non aver potuto portare l'ex Borussia Dortmund al Real Madrid, riporta Eleven Sport.