Xabi Alonso vuole portare il Bayer Leverkusen in un'altra dimensione. Dopo la sconfitta con la Roma in Europa League, si sta già programmando la prossima stagione. Secondo SportZone, i tedeschi non si fermeranno a Grimaldo. Arriveranno anche Granit Xhaka, un portiere, un difensore centrale e un attaccante. In questo senso il sogno è Marco Asensio del Real Madrid.