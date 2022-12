Yan Sommer, in scadenza di contratto al Borussia Monchengladbach è uno degli obiettivi che l'Inter sta prendendo in considerazione per la prossima stagione quando si ragionerà sul futuro della porta nerazzurra. Secondo la stampa tedesca, tuttavia, non c'è il club milanese in pole positione per il portiere svizzero, bensì il Bayern Monaco che vuole programmare il dopo-Neuer con largo anticipo.