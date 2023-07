Giorgi Mamardashvili non è più un obiettivo del Bayern Monaco. Il georgiano era il primo nome della lista dei portieri che i bavaresi stavano tenendo d'occhio per il ruolo, lasciato libero dall'ancora infortunato Neuer. Ci sono stati contatti tra i tedeschi e il Valencia ma la trattativa non è mai giunta a dama e, in questo momento, pare naufragata.



PISTA SFUMATA - A riportarlo è Sky Sports Deutchland, secondo cui il prossimo numero uno del Bayern dunque non sarà Mamardashvili. Un no che impatta sul mercato dell'Inter in più modi. Anzitutto perché il georgiano rientra tra i preferiti anche dei nerazzurri che ora potrebbero rientrare nella corsa per prenderlo, anche se dalla Spagna la richiesta è alta. Per il classe 2000, pupillo di Ausilio e sotto contratto fino al 2027, il Valencia chiede 30 milioni, utili anche per dare respiro alle malandate casse della società.



SOMMER - Il Bayern dunque non accelera per un nuovo portiere e non può dare il via libera a Sommer. Uno stallo che frena anche l'Inter che credeva di avere lo svizzero in pugno e ora deve riconsiderare la sua posizione. L'ex Gladbach aveva una clausola di 6 milioni di euro che i nerazzurri stavano provando ad aggirare, pagando una somma simile ai tedeschi ma in più tranches. Clausola che ora dalla Germania fanno sapere essere scaduta.