Robert Lewandowski può cambiare aria in estate e il Barcellona continua la sua corte, ma il Bayern Monaco tratta il rinnovo e, nonostante il contratto del polacco scada nel 2023, non intende fare sconti: chi vorrà ingaggiare l'attaccante classe '88 a fine stagione, scrive Kicker, dovrà sborsare almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino.