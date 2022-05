Dopo aver ufficializzato l'arrivo a costo zero del terzino marocchino Noussair Mazraoui, il Bayern Monaco è vicino a concludere un altro importante colpo di mercato dall'Ajax. L'arrivo del centrocampista classe 2002 Ryan Gravenbech è un affare pressoché concluso e andrà a rinforzare la mediana della formazione allenata da Julian Nagelsmann. Il nazionale olandese è stato un obiettivo concreto anche della Juventus, ma la preferenza del calciatore si è ben presto indirizzata verso l'approdo nel campionato tedesco e in una squadra estremamente ambiziosa anche a livello internazionale come il Bayern.



L'accordo tra il club e Rafaela Pimenta, nuova rappresentante del calciatore dopo la scomparsa di Mino Raiola, è stato raggiunto, così come quello con l'Ajax, che incasserà una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus per Gravenberch.