Il Bayern Monaco presta Stanisic al Bayer Leverkusen, lui segna nello scontro diretto

Di tutti i giocatori che potevano sbloccare la sfida al vertice della Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, ha colpito Josip Stanisic. Il croato, abile nello sbucare da destra su un cross basso dalla parte opposta e segnare, è in prestito nella squadra di Xabi Alonso proprio dai bavaresi, che in estate hanno deciso di privarsi di quella che per loro era una riserva.



Nella gara da ex, Stanisic è sceso in campo al posto di un pezzo da novanta come l'olandese Frimpong e ha dato un dispiacere alla squadra che ancora ne detiene il cartellino, non esultando dopo aver messo dentro la palla filtrante di Andrich.