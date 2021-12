L'ex direttore sportivo del Bayern Monaco, Michael Reschke, spinge i bavaresi a fare un tentativo per Ousmane Dembele del Barcellona. Il 24enne esterno francese è in scadenza di contratto e nell'intervista rilasciata a Podcast der Bild l'ex ds dice: "Il Bayern deve provarci per Dembele, è un giocatore fantastico e con il Barcellona è stato sfortunato".