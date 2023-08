Continua a trascinarsi la trattativa per, con il portiere da giorni vicino al passaggio in nerazzurro, ma, che dalla sua parte. Un vero e proprio walzer di portieri, con giochi ad incastro che da un momento all'altro potrebbero sbloccarsi, ma che ad oggi rimangono inchiodati dalla ferrea volontà del Bayern:. Intanto, Sommercon la formazione di Tuchel, mentreha bisogno didopo gli addii di Onana e Handanovic.Da giorni il Bayern è in cerca di un nuovo volto in porta, ma - per diversi motivi - nessun affare tende a decollare. Sembrava che il prossimo portiere dei bavaresi potesse essere, ma l'ha complicato la trattativa, con l'estremo difensore spagnolo pronto a trasferirsi all'Emirates Stadium.e soprattutto - al momento -. Serve una svolta, un affondo del Bayern nella ricerca del nuovo numero 1. Svolta che al momento tarda ad arrivare, conLo stesso, tecnico del Bayern, nelle scorse ore ha ribadito che: "Al momento è il nostro portiere e ha un contratto con noi. Neuer sta cercando di recuperare velocemente dall'infortunio e". E la riconferma della fiducia che Tuchel ripone in lui arriva dalle, dove si legge ancora una volta il nome di Sommer. Non ci sono alternative,E' a più riprese emerso l'interrogativo legato alla motivazione per cui l'Inter fosse. Necessità economiche a parte, sono numerosi i. In primis, l'immobilismo interista è legato alla clausola stessa e alla sua applicabilità. Sembra infatti che, altro elemento che lega indissolubilmente la partenza di Sommer al recupero dell'estremo difensore tedesco. Un altro aspetto importante risiede poi nei, in particolare tra. Tra i due intercorre infatti un'ottima relazione, che. I nerazzurri non possono dunque accelerare nonostante l'impellenza in porta e in ogni caso i tedeschi non aprono ad una cessione prematura di Sommer.