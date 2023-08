Barra a dritta verso Koni De Winter . Il Genoa sembra aver battuto tutte le avversarie in corsa per il 21enne difensore belga e conta di chiudere la trattativa per portarlo alla corte di Alberto Gilardino nel giro di pochi giorni.



Inizialmente tentato di affrontare l'avventura in Francia con il Lille, che gli avrebbe garantito anche la possibilità di giocare in Europa League, il centrale di proprietà della Juventus pare ora convinto che il Grifone potesse essere per lui una buona opportunità per affermarsi ad alti livelli.



Per chiudere il cerchio manca tuttavia ancora l'intesa tra le due società circa i termini del trasferimento. La Juve ha infatti bisogno di monetizzare e allo stesso tempo sfoltire il proprio organico, ragion per cuivorrebbe cedere il ragazzo a titolo definitivo fin da subito. Il Genoa , invece, preferirebbe prelevare l'ex Empoli in prestito con la possibilità di riscattarne il cartellino soltanto al raggiungimento di determinati obiettivi.



Le rispettive dirigenze sono ad ogni modo in contatto costante, anche perché per entrambe la possibilità di chiudere la trattativa il prima possibile è quasi una necessità.