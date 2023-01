Il botto di mercato arriva nel penultimo giorno di calciomercato invernale e lo firma il Bayern Monaco. I tedeschi sono a un passo da Joao Cancelo, terzino del Manchester City ed ex Inter e Juve. Come riporta The Athletic, il portoghese arriverà in Baviera in prestito con diritto di riscatto a una cifra intorno ai 70 milioni.



Cancelo stava trovando sempre meno spazio con Guardiola che gli preferiva Rico Lewis. Ha sì 26 presenze stagionali con 2 gol e 5 assist ma in 3 delle ultime 5 non è neanche sceso in campo. Ora, dopo aver ricevuto offerte da Spagna, Francia, e qualche voce che ne voleva il ritorno in Italia, è pronto a una nuova avventura in una big d'Europa.