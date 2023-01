Chissà cosa penserebbe, l'avvocato, nel vedere lapenalizzata di 15 punti per la vicenda delle plusvalenze fittizie e sotto inchiesta, in ambito nazionale e internazionale, anche sul fronte stipendi. Non lo possiamo sapere, perché, il 24 gennaio del 2003, qualche mese prima della famosa finale di Champions a Old Trafford persa dai bianconeri contro il Milan., sia del campionato con il celeberrimo 5 maggio 2002, sia della Supercoppa Italiana, ottenuta contro il Parma a Tripoli qualche mese dopo, con doppietta di. Già, proprio Del Piero, uno diFu proprio lui dargli il soprannome di, "Per l'estetica, per il modo di giocare", spiegava sempre. Così come Del Piero,. "Ci è costato un tozzo di pane - amava dire -, lui ci ha messo sopra il foie gras".Non poteva che apprezzare i raffinati numeri 10, Gianni Agnelli:ultimo grande capitano d’industria del Novecento, è stato Ambasciatore dell'Italia nel MondoFamosissime erano le automobili che amava guidare lui stesso e le fuoriserie che spesso si faceva cucire su misura, come la Ferrari “tre posti” che commissionò alla Pininfarina nel 1966. Adorava la velocità e la pittura, che in quegli anni (nato nel 1921, in pieno secondo futurismo) andavano d'amore e d'accordo, maNon è stata una scelta, né Torino né l'industria automobilistica. Ma l'eredità è stata rispettata con diligenza, stile e passione.. Poi, i doveri lo hanno chiamato fuori, ma il tifo, quello è rimasto saldo. Anche più di quello per la Ferrari:. Ipse dixit. E' sempre rimasto vicino alla squadra, inculcando l'importanza della maglia sopra i nomi e l'ideale classico della kalokagahtìa,: "Mi piacciono le cose belle e ben fatte", diceva. "Ritengo addirittura che estetica ed etica si equivalgano.". Parole che, oggi, suonano quasi come una condanna nei confronti del nipote Andrea e della Juventus attuale, non bella né, ha sentenziato la Giustizia, etica.Agnelli si è spento all'età di, tre dopo aver perso anche il figlio 46enne, Edoardo come il padre, in circostanze mai del tutto chiarite. Alla Juventus ha dedicato molte delle sue giornate, sempre presente allo stadio, sempre attivo fin dall'alba con telefonate agli addetti ai lavori, comedue dei più stimati. A, casa sua, l'appuntamento dell'amichevole precampionato tra la prima squadra e la Primavera è diventato un'istituzione. E non è un caso se, in sede di rebranding, i vertici della Juventus hanno riesumato una sua frase colma d'amore per i colori bianconeri: