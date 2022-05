Ilha sconfitto il Pisa nell’andata della semifinale playoff diè finita 1-0 e il gol l’ha siglato Gianluca. La sua è stata una stagione ricca di alti e bassi: partenza straordinaria, con tripletta al Cittadella, doppietta alla Ternana.Una piccola parentesi di ritorno nel mese di Marzo e poi ancora tribune, fino all’ultima gara della regular season con la Spal, dove ha trovato anche il gol.Un centravanti che sa come si vincono certe partite, nGol ad Ascoli nel turno preliminare e gol al Pisa nell’andata della semifinale.poi chissà quella serie A, scappata via lo scorso anno e che ora con l’ottimo risultato dell’andata, si ricomincia a sognare per le strade di Benevento.Alle porte si intravede la sfida con il Monza, anch’esso vincitore della gara d’andata con i gol del suo numero 9 Gytkjaer, a testimoniare l’importanza dei centravanti in gare come queste.Lapadula è carico, ormai si è lasciato indietro tutti i problemi di questa stagione, ed è pronto a trascinare a suon di gol le streghe in Serie A.