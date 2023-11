, 19enne trequartista argentino (ma nato in Spagna), figlio d’arte (suo padre Pablo, infatti, è stato difensore, convocato, tra l’altro, anche per i Mondiali francesi del 1998) che ha siglato la rete del 3-2, gol decisivo nella sfida che ha visto il Real Madrid proseguire nella sua perfetta striscia nella massima competizione europea, sconfiggendo il Napoli per 4-2. Una rete che l'ha fatto entrare, di diritto, nella storia dei Blancos:. Il classe 2004 ha infatti segnato a 19 anni e 82 giorni, solo Rodrygo (18 anni e 301 giorni) e Raul (18 anni e 113 giorni) hanno fatto meglio di lui. Ma non solo: a 19 anni e 82 giorni,Il connazionale più precoce è un certo Lionel Messi, a segno nel 2005 con la maglia del Barcellona contro il Panathinaikos. Aveva 18 anni e 131 giorni. Ma torniamo alla rete di stasera. Una perla, dicevamo.(complice e responsabile di non aver ben respinto il tiro)Grande promessa de La Fábrica Blanca,, sin dall’estate, ha vissuto la prima squadra dei Blancos da vicino, allenandosi numerose volte alla corte di Ancelotti. 19enne, classe 2004, è stato forgiato nella formazione Castilla dalle sapienti mani di Raùl che lo utilizza da trequartista, seppur, nelle sue corde, ci siano anche altro ruoli altrettanto congeniali al Real come la mezzala o la finta alla Valverde.Le qualità a disposizione non sono una novità in quel di Madrid: arrivato dal Tenerife nel 2016 - a soli 12 anni - è stato uno degli elementi imprescindibili delle giovanili dei Blancos, arrivando sino al Castilla, dov’è l’attuale capocannoniere della squadra.Il paragone più diretto all'interno della rosa attuale sarebbe quello con Federico Valverde. Anche se preferisce giocare partendo da destra, è mancino e ama tagliare dentro e produrre tiri in porta dalla distanza con il suo piede più forte, il mancino. Il tiro dalla distanza è una delle sue caratteristiche, come dimostrato anche stasera. Passaggi e ottima visione di gioco completano l’asset di un centrocampista moderno, a tutto tondo,, specialmente se, nel giro di un mese, passi dall’Under 18 alla prima squadra di un club glorioso come il Real Madrid."Questo ragazzo dovrebbe allenarsi con noi ogni giorno perché è formidabile", diceva Toni Kroos in estate. “Ha il potenziale per giocare in prima squadra" ha dichiarato Ancelotti. Tutte frasi confermate dal rendimento in campo, culminato con la sua prima rete tra i grandi.. Il Bernabeu e il calcio europeo applaudono un nuovo gioiello., il giovane ha dichiarato: "Sono molto felice, è un sogno e per un momento non ci ho nemmeno creduto.Siamo un grande gruppo, c'è un'ottima atmosfera nello spogliatoio e ringrazio i compagni per il sostegno. Ancelotti? Il mister mi ha fatto i complimenti come a tutta la squadra".