Il Besiktas è rimasto ancora sulle traccie di Kaan Ayhan del Sassuolo. Secondo il sito Fantastik, i bianconeri turchi voglio ritornare alla carica per il calciatore del neroverde. Il giovane turco era già stato richiestro la scorsa sessione ma il Sassuolo non ha ceduto nonostante il Besiktas avesse già l'accordo con il calciatore. La formula questa volta sarebbe quello del trasferimento temporaneo e non definitivo. Altro nome della nostra Serie A che fa gola ai turchi è quello di Diego Godin, il calciatore uruguaiano però al momento è un soluzione più remota perché per essere tesserato il Besiktas dovrebbe liberare un posto. L'indiziato a fare spazio è Fabrice N'Sakala. Il difensore è in scadenza di contratto e per accelerare risolverebbe il contratto in anticipo per agevolare l'arrivo di Godin.