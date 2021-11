Continuano ad uscire voci sempre più insistenti per il passaggio di Diego Godin al Besiktas. Il desiderio del club turco sarebbe quello di puntare sul Ayhan del Sassuolo ma i neroverdi non mollano e quindi il secondo nome sulla lista è quello dell'uruguaiano. Il difensore del Cagliari vorrebbe lasciare la Sardegna e il club turco è molto interessato. In caso di si, le aquile nere sarebbero disposte a concedergli un contratto da 1 milione e mezzo per un anno con opzione per il secondo, come riporta Fanatik.