Adem Ljajic fuori dai piani del Besiktas e, per questo motivo, si ritrova fuori rosa. Nel mirino del Bologna, l'ex Inter, Roma, Torino e Fiorentina, dà voce alla sua amarezza con delle storie su Instagram: ""Nessun problema con la società, tifosi, famiglia Besiktas. Morale della favola è che puoi fare tanto o poco ma verrai dimenticato in un attimo. "Dai da mangiare a un cane tre giorni e lui ti ricorderà tre anni. Dai da mangiare ad un umano per tre anni e ti dimenticherà in tre giorni".