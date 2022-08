Nell’amichevole di ieri tra i viola e i turchi del Galatasaray,ha lasciato spazio a Martinez Quarta, rimasto a guardare dalla panchina per tutta la partita. Un’esclusione che, inevitabilmente, sposta le attenzioni sul mercato e sulla delicata situazione del difensore serbo.Persi tratterebbe di una scelta tecnica, fatta per valutare l’operato della coppiain vista della prossima stagione. Almeno in apparenza, dunque, nessuna motivazione di mercato sullo sfondo. Anche se resta innegabile un dato: la cessione del serbo potrebbe far sì che la prossima coppia di centrali della Viola venga composta proprio dai due giocatori., è noto da tempo, interessa alle big di A, Juventus esu tutte: se i nerazzurri hanno però bisogno di aspettare l’uscita di, laal momento ha come priorità i movimenti a centrocampo, in attesa di capire i tempi di recupero di Pogba.Intanto laha proposto un rinnovo triennale al difensore, che aspetta l’offerta giusta per lasciare Firenze. Con la Serie A e il debutto inalle porte, il tempo però stringe e per Italiano non sarà facile inserire un sostituto negli schemi della squadra. Proprio per questo, i toscani chiedono al giocatore e alle squadre interessate di portare un’offerta al più presto, magari già nel corso di questa settimana (l’ultima senza partite di campionato). In caso contrario,resterà adi fronte a un bivio: accettare un rinnovo o affrontare la prossima stagione da giocatore in scadenza. Inter e Juve osservano.