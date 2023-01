Uno dei casi più spinosi in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio la situazione legata ad Aleksa Terzic. Il laterale è relegato in rosa dalla presenza sulla stessa fascia di capitan Biraghi ma, nonostante lo scarso minutaggio, piace molto al Bologna di Sartori. Come analizzato sulle pagine del Corriere dello Sport il club rossoblù è fortemente interessato al terzino serbo, tanto che sarebbe pronto a presentare un’offerta gia in questa sessione di mercato invernale.



E secondo quanto riportato dal quotidiano nelle ultime ore ci sarebbe stato l’ennesimo incontro tra le parti per trovare un’intesa che accontenti i due club. Anche ieri Sartori ha parlato con Daniele Pradè ma ancora tra la richiesta della Viola e l’offerta del club rossoblù persiste una certa distanza, che a quanto pare difficilmente verrà colmata in queste ultime due settimane di mercato. Continuano quindi i contatti tra Fiorentina e Bologna anche se, vista la resistenza della dirigenza gigliata, chissà se gli emiliani non possano virare su altri obiettivi. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe evolversi.